Apollo, AUM sale a 785 miliardi di dollari a fine primo trimestre

Apollo Global Management

(Teleborsa) -, colosso statunitense del private equity, ha chiuso il2025 con un utile netto attribuibile agli azionisti ordinari di Apollo di 418 milioni di dollari, pari a 0,68 dollari per azione. L'è stato di 1,12 miliardi di dollari o 1,82 dollari per azione per i tre mesi conclusi il 31 marzo, rispetto a 1,06 miliardi di dollari o 1,72 dollari per azione dell'anno precedente.Gli utili di Apollo correlati alle, un parametro di redditività per il suo segmento di gestione patrimoniale, sono aumentati del 21%, arrivando a 559 milioni di dollari.Ildi 785 miliardi di dollari ha beneficiato dipari a 43 miliardi di dollari nel primo trimestre e di 157 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, con un aumento del 17% su base annua."I nostri risultati del primo trimestre evidenziano i punti di forza di Apollo e la nostra capacità di affrontare le mutevoli condizioni di mercato - ha commentato il- Nell'Asset Management, abbiamo generato afflussi organici record, un solido volume di origination e conseguito solide performance di investimento in tutte le principali strategie. Nei Servizi Previdenziali, in linea con il nostro approccio consolidato di posizionamento del business per cogliere le opportunità, abbiamo accelerato la crescita delle nuove attività e investito in modo conservativo per poter ridistribuire gli investimenti in un contesto di spread in crescita"."Grazie alle ampie capacità di origination, a una solida pipeline, unae una filosofia che considera il prezzo di acquisto importante, siamo costruiti in modo unico per prosperare in un contesto di volatilità e dislocazione", ha aggiunto.