Porsche scende in Borsa per possibile maxi svalutazione di quota Volkswagen

(Teleborsa) -, il principale azionista didopo che venerdì sera ha avvertito chenella principale casa automobilistica europea fino a 20 miliardi di euro. Scendendo nei dettagli, Porsche SE, che possiede il 31,9% del capitale di Volkswagen e il 53,3% dei suoi diritti di voto, ha affermato che prevede di svalutare il valore della partecipazione da 7 a 20 miliardi di euro."La perdita di valore prevista non è efficace in termini di cassa, ma puramente contabile - si legge in una nota - Porsche SEe la sua solidità finanziaria rimane elevata. Porsche SE continua a supportare l'intero Gruppo Volkswagen nel raggiungimento dei suoi obiettivi strategici e rimane convinta del potenziale di miglioramento del valore a lungo termine degli investimenti principali".Si muove al ribassocon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 34,95 e successiva a 34,45. Resistenza a 35,83.