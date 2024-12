UniCredit lancia un nuovo progetto di welfare dedicato alle mamme

UniCredit

(Teleborsa) -al bando pubblico. Il programma, rivolto alle aziende che vogliono introdurre nuovi progetti di welfare,dopo la gravidanza e. Quest’ultimo rappresenta un obiettivo fondamentale nella strategia di UniCredit ed è in linea con il. I nuovi servizi di welfare sarannoLe neo-mamme avranno a disposizione un, che potranno utilizzare a rimborso delle spese die di; potranno inoltre accedere a un nuovo, attraverso il quale beneficiare di servizi quali illa consulenza, oltre al career counseling, che renderà più agevole il ritorno alla vita aziendale.Questa iniziativa, finalizzata a tutelare il potere di acquisto, neutralizzare le disparità di genere, migliorare la conciliazione tra vita privata e lavoro dei dipendenti e il benessere individuale, organizzativo e sociale.Il programma conferma che UniCredit continua a, con soluzioni che generano impatti positivi anche sui familiari (con iniziative di genitorialità e caregiving) e sulle comunità, in un’ottica diQuesto impegno è realizzato grazie al dialogo costante con la Commissione Welfare e le Organizzazioni Sindacali e ha visto importanti riconoscimenti esterni, come MF Innovation Award, HRC Award e Global Welfare Score 2024.