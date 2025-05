Unicredit lancia nuova emissione diretta in dollari a 7 anni

UniCredit

(Teleborsa) - Prosegue l’attività dicon l’obiettivo di ampliare ulteriormente la gamma di soluzioni pensate per gli investitori alla ricerca di opportunità di rendimento nel segmento del reddito fisso. La nuova emissione èX di Borsa Italiana, disponibile quindi per tutti gli investitori, che potranno acquistarle o venderle dal proprio conto titoli, indipendentemente dalla banca di appoggio.L’Obbligazione presenta le seguentidi tasso e scadenza e valuta:, con scadenza 13 maggio 2032,dal 1° al 7° anno, valuta inIn un periodo caratterizzato da incertezze sui tassi e da una discesa del Dollaro statunitense contro l’euro (che ha perso da inizio anno oltre l’8.50% sull’Euro) la nuova Obbligazione è stata concepita per offrire unaed un contestuale, combinati con unache andavano dai dieci ai tredici anni.