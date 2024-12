Erredue, commessa da 300mila euro da società leader dell'automotive

ErreDue

(Teleborsa) -, società attiva nella progettazione e produzione di soluzioni altamente innovative e personalizzate per la produzione, miscelazione e purificazione on-site di gas tecnici, ha siglato unper la realizzazione e la fornitura di un sistema innovativo di generazione di, installato all’interno di un container da 40 H.C. (High Cube), con un’per auto, moto, veicoli commerciali e attiva anche nel mondo delle competizioni motoristiche.La, il cui valore supera ie con consegna prevista per marzo 2025, sarà destinata allo stabilimento tailandese della società committente."Siamo orgogliosi di supportare una società leader globale attiva in un settore così strategico come quello dell’automotive. Questo progetto testimonia ancora una volta la nostra capacità di offrire soluzioni innovative e taylor made in grado di rispondere alle esigenze piùarticolate e complesse dei nostri clienti. ErreDue prosegue così nella sua missione di fornire tecnologie innovativeper la generazione di gas, contribuendo a rendere le industrie più efficienti, sostenibili e competitive", ha commentato, CEO di ErreDue.