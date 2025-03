ErreDue, utile 2024 scende a 2,7 milioni di euro. Backlog in netta crescita

ErreDue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo degli elettrolizzatori per la generazione di idrogeno pulito, ha chiuso ilconpari a 15,9 milioni di euro, con un lieve calo del 3,7% rispetto a 16,5 milioni conseguiti al 31 dicembre 2023. La riduzione del fatturato è dovuta ad un sensibile rallentamento della domanda interna registrata sui settori tradizionali, costituiti dal mercato dei generatori on-site a servizio di attività industriali. Nel segmento dell'idrogeno si è registrata una crescita del 26% rispetto al 2023, grazie alle vendite di impianti di idrogeno legati alla transizione energetica, destinati al mercato nazionale ed europeo.L'si attesta a 5,1 milioni di euro, in lieve calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (5,9 milioni al 31 dicembre 2023). L'si attesta al 32,0% contro il 35,7% del 31 dicembre 2023. L'è positivo per 2,7 milioni di euro, rispetto a 3,4 milioni al 31 dicembre 2023.Laevidenzia una cassa positiva per 17,3 milioni di euro, rispetto a una cassa positiva per 16,3 milioni al 31 dicembre 2023. Tale miglioramento è principalmente determinato dalla differenza tra i finanziamenti accesi a copertura dell'investimento in corso ed il loro deposito in attesa di essere impiegati. Si evidenziano disponibilità liquide per 13,6 milioni di euro, rispetto a 4,7 milioni al 31 dicembre 2023."I risultati del 2024 confermano la solidità del nostro modello di business e la nostra capacità di crescere anche in un contesto di mercato complesso - hanno commentatodi ErreDue - La spinta della transizione energetica ha trainato le vendite degli impianti a idrogeno, consentendoci di mantenere ricavi sostanzialmente in linea con lo scorso anno e registrare un incremento del 26% in questo segmento strategico. Inoltre, il significativo aumento degli ordinativi e del backlog rafforza le nostre prospettive di crescita per il 2025. La solidità patrimoniale dell'azienda, unita a un'esperienza consolidata di oltre quarant'anni nel settore, rappresenta un elemento distintivo che ci consente di offrire un contributo strategico di rilievo e di garantire ai nostri partner di riferimento l'apporto di un costante valore aggiunto. Il track record dei nostri prodotti è la testimonianza concreta della qualità e dell'innovazione che caratterizzano le nostre soluzioni, grazie a una solida struttura finanziaria. Guardiamo con fiducia alle sfide e alle opportunità di un settore, come quello in cui operiamo, in continua evoluzione".Alla 31 dicembre 2024 la società ha untotale per circa 22,5 milioni di euro, in netta crescita rispetto al 2023, di cui circa l'80% riferito all'anno 2025, derivanti da circa 15,9 milioni di euro per vendite di generatori, circa 6,6 milioni di euro di ricambi, interventi di manutenzione e locazione relativi al solo anno 2025, a conferma della significativa crescita attesa per l'esercizio 2025.Proposto undi 0,160 euro per azione. La data stacco cedola (n.1) è previsto per il 26 maggio 2025, record-date il 27 maggio 2025 e messa in pagamento il 28 maggio 2025. Il dividend yield risulta pari al 1,95% rispetto all’ultimo prezzo di chiusura € 8,20, mentre il payout ratio risulta pari a 36,96%.Il Consiglio di Amministrazione ha nominatoquale, con efficacia dal 1° aprile 2025. Eliana Bollino subentrerà a Francesca Barontini, la quale continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato.