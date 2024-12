Gewiss acquista il 75% di Tvilight per crescere nelle soluzioni di smart lighting

Beghelli

(Teleborsa) -, che ha recentemente annunciato un accordo per lanciare l'OPA su, ha comunicato l', marchio rinomato nel settore dell'. Questa mossa rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita di Gewiss, che arricchisce il proprio portafoglio e amplia la presenza sul mercato in Italia e oltre."Questa acquisizione - ha dichiaratodel Gruppo Gewiss - si allinea perfettamente con la nostra visione di creare spazi più intelligenti, sicuri e sostenibili. L’eccellenza di Tvilight nel campo dell'illuminazione intelligente arricchirà il nostro portafoglio, permettendoci di offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti".Pur mantenendo la propria indipendenza, Tvilight vede nell'integrazione con Gewiss un'opportunità strategica per consolidare il proprio business internazionale, si legge in una nota.del Gruppo Gewiss forniranno il supporto necessario per accelerare gli sviluppi strategici di Tvilight ed espandere la sua portata commerciale a livello globale.