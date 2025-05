Sicurezza, Safety21 (Bregal) acquisisce Cross Control

(Teleborsa) -, software provider italiano attivo nel settore delle soluzioni Smart Road e Smart City e partecipato in maggioranza dalla società tedesca di private equity Bregal Unternehmerkapital, ha, azienda italiana operante dal 2008 nei servizi di image detection, validazione delle infrazioni e gestione della fase di delivery dell'enforcement legato alla sicurezza stradale, in particolare nel territorio del centro Italia.Grazie ad un, le competenze e la territorialità di Cross Control saranno un nuovo tassello di sviluppo per il gruppo, il quale grazie alla propria offerta proprietaria basata sulla piattaforma software Titano consente alla Pubblica Amministrazione di utilizzare servizi innovativi per la digitalizzazione dei processi di accertamento delle violazioni e per i servizi ai cittadini."Il Gruppo con questa acquisizione, la decima della propria storia, consolida ulteriormente il mercato domestico dopo le recenti partnership industriali nel mercato Iberico", ha commentatodel Gruppo Safety21.