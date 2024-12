GreenSCENT: la patente europea delle competenze ambientali

(Teleborsa) - Una. È il progetto europeo, presentato oggi nella Sala delle bandiere, presso la sede italiana del Parlamento europeo."Oggi presentiamo la conferenza finale del progetto GreenSCENT, un progetto diche è cominciato nel 2022. Ora siamo al trentaseiesimo mese di vita, alla fine; dunque, quale momento migliore per presentare tutti i risultati del progetto ", ha detto il, ambasciatore del Patto per clima europeo e GreenSCENT Project Coordinator, Uninettuno University."GreenSCENT ha prodotto diversi risultati. Prima di tutto delle metodologie per informare, peri cittadini, soprattutto i giovani, verso la sostenibilità ambientale. E poi ha creato, che è una sorta di patente europea per le competenze ambientali. Un po’ come quella lanciata a fine anni 90 per l'informatica, alla quale ci siamo ispirati"."Scientificamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un quadro di competenze, un, attività a cui ha collaborato anche la Commissione Europea col. Di qui siamo arrivati a una serie di, ovverosia la base scientifica della certificazione. Ricorda un po’ l’idea della patente di guida con il suo famoso librone di competenze. Forse oggi è tutto digitale, ecco GreenSCENT ha voluto proprio fare questo: attribuire una patente", ha concluso Vanni.