Agenzia europea per la difesa, André Denk nuovo Direttore

(Teleborsa) - Gli Stati membri dell'Unione europea hanno nominato, su raccomandazione del Capo dell'AED/Alto Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Kaja Kallas. Il mandato di André Denk inizierà ufficialmente il 16 maggio 2025. Con la nomina del Maggiore Generale tedesco Denk, è la prima volta nella storia dell'AED che un alto ufficiale militare guiderà e gestirà l'Agenzia."Con la guerra ai nostri confini e le minacce ibride in tutta l'Unione, il lavoro dell'AED per sviluppare capacità militari congiunte e promuovere l'innovazione nel settore della difesa- ha dichiarato Kaja Kallas - Sotto la guida del Generale Denk, l'Agenzia svolgerà un ruolo chiave nel garantire la preparazione dell'Europa alle sfide future"."L'Agenzia Europea per la Difesa si trova in unadurante l'intero ciclo di sviluppo delle capacità e oltre - ha dichiarato André Denk - L'Agenzia riunisce le competenze, le reti e le conoscenze necessarie per rafforzare la cooperazione militare, innovare e sostenere l'industria della difesa europea".André Denk èdell'Agenzia Europea per la Difesa (AED) da febbraio 2023. In questo ruolo, ha sostituito il precedente Direttore Generale in tutte le questioni di rilevanza politica e ha guidato le attività dell'EDA per l'approvvigionamento congiunto di munizioni da 155 mm a sostegno dell'Ucraina e/o per il rifornimento delle scorte degli Stati membri. Prima di entrare all'AED, è stato Direttore Logistico dello Stato Maggiore dell'UE e in precedenza comandante della Scuola Congiunta di Logistica in Germania.Nel corso della sua carriera militare, ha intrapresonell'ambito dei mandati dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite e della NATO, tra cui in Bosnia-Erzegovina, Afghanistan e come Capo di Stato Maggiore della Missione di Addestramento dell'UE in Mali. Nato a Rotthalmunster, in Germania, nel 1967, Denk è entrato nelle forze armate tedesche nel 1986. Oltre al tedesco, parla fluentemente inglese, francese, serbo e croato.