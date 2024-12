ICF, acquisto di azioni proprie per 12,4% del capitale con opzione di vendita a 5,85 euro

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) - Il CdA di(ICF), quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ha. Alla data odierna, detiene 57.180 azioni proprie, pari allo 0,848% del capitale sociale. La richiesta di autorizzazione non è finalizzata alla revoca delle azioni.L'autorizzazione si rende opportuna al fine di consentire a ICF di: utilizzare le azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica, con l'obiettivo di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale;del titolo; offrire agli azionisti unoazione del proprio investimento; favorire la crescita dell'utile per azione per effetto dell'annullamento delle azioni.La proposta del Consiglio di Amministrazione è di autorizzare il consiglio stesso ad acquistare azioni ordinarie, in una o più volte ed anche per tranches fino a massimo 1.242.820 azioni ordinarie, pari al. In particolare: fino a massimo 835.504 azioni ICF, pari al, tramite l'; e per le restanti fino a concorrenza del numero massimo complessivo, secondo le modalità previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.Per quanto riguarda l'Opzione di Vendita, ICF intende acquistare massime 835.504 azioni ICF (pari al 12,39% del capitale) mediante attribuzione a tutti gli azionisti possessori di azioni ICF e in proporzione alle azioni ICF possedute, di unalla data del 14 gennaio 2025 (record date). Il Diritto di Vendita attribuisce a ciascun azionista il diritto di vendere alla società 1 azione ICF ogni 8 Diritti di Vendita posseduti.Ilper la compravendita di ciascuna azione ICF per cui è stato esercitato il Diritto di Vendita sarà pari ae quindi per un controvalore complessivo massimo di 4.887.702 euro nel caso di acquisto di tutte le massime 835.504 azioni ICF. L'esborso massimo di acquisto per l'operazione per la quale si richiede l'autorizzazione è fissato in 10 milioni di euro, di cui massimi 4.887.702 per gli acquisti tramite l'Opzione di Vendita.Il CdA ha approvato di sottoporre all'Assemblea dei soci l', in tutto o in parte, delle azioni proprie già in portafoglio e/o che verranno eventualmente acquistate in forza della nuova autorizzazione.