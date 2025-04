Ubaldi Costruzioni, al via programma di buyback

Ubaldi Costruzioni

Ubaldi Costruzioni

(Teleborsa) -, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha reso noto che haoggi 7 aprile,in esecuzione e secondo i termini, condizioni e finalità previste dalla delibera dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 7 febbraio 2025.La Società ha conferito mandato a Banca Akros quale intermediario indipendente, di eseguire il programma di acquisto e vendita di azioni proprie, che effettuerà le operazioni in piena indipendenza.Glipotranno essere effettuati in una o più volte fino a un ammontare massimo di azioni proprie che non sia superiore al 10% del capitale sociale e per uncomplessivo, in ogni caso,L’autorizzazione è conferita per unUbaldi Costruzioni ha fatto inoltre presente che l'acquisto di azioni proprie non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.Intanto, sul listino milanese, peggiora la performance di, con un ribasso dello 0,33%, portandosi a 2,99 euro.