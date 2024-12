Piaggio, i fratelli Diego e Andrea Della Valle si dividono le partecipazioni della holding

Piaggio

(Teleborsa) -hain, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della CONSOB relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 12 dicembre 2024. In precedenza, al 3 dicembre 2013, laIn realtà,, ma in qualità di persona fisica. A questo fine la Diego Della Valle Srl ha inviato comunicazione a Piaggio e CONSOB per notificare la divisione fra i due fratelli, Andrea e Diego della Valle, della quota prima detenuta dalla holding. In quanto, CONSOB non ne comunica le quote.