DiaSorin: presentata 1 lista per rinnovo CdA, 2 liste per collegio sindacale

DiaSorin

(Teleborsa) -, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica inclusa nel FTSE MIB, ha comunicato che è statae 2 liste per la nomina del Collegio Sindacale per l'assemblea degli azionisti convocata per il 28 aprile 2025.Lapresentata da IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (partecipazione pari al 43,957% del capitale sociale) è composta da: 1) Michele Denegri 2) Giancarlo Boschetti 3) Carlo Rosa 4) Chen Menachem Even 5) Diego Pistone 6) Stefano Altara 7) Roberta Somati 8) Monica Tardivo 9) Giovanna Pacchiana Parravicini (Indipendente) 10) Fioranna Negri (Indipendente) 11) Diva Moriani (Indipendente) 12) Claudia Motta (Indipendente).Lapresentata da IP Investimenti e Partecipazioni S.r.l. (partecipazione pari al 43,957% del capitale sociale) per il Collegio Sindacale è composta da: Sindaci Effettivi 1) Patrizia Arienti 2) Matteo Michele Sutera 3) Andrea Caretti; Sindaci Supplenti 1) Margherita Spaini 2) Roberto Gado.Lapresentata da investitori istituzionali complessivamente rappresentanti lo 0,52% del capitale sociale per il Collegio Sindacale è composta da: Sindaci Effettivi 1) Nadia Fontana; Sindaci Supplenti 1) Cristian Tundo.