Unipol entra in regime di adempimento collaborativo con Agenzia delle Entrate

Unipol

(Teleborsa) - Il Gruppoè stato(cooperative compliance) e lo fa con la capogruppo Unipol Gruppo e la sua principale controllata, UnipolSai Assicurazioni.Il regime di adempimento collaborativo ha come principale obiettivo quello ditra Amministrazione Finanziaria italiana e contribuente per aumentare il livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti, si legge in una nota.In particolare, la collaborazione si esplica attraverso un'interlocuzione costante e preventiva finalizzata a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. L'ammissione del Gruppo Unipol è l'condotta dall'Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione dell'istanza di adesione, lo scorso dicembre 2023.L'ammissione al regime si fonda suldi rilevazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, integrato all'interno di un più ampio sistema di controllo interno, in linea con la migliore prassi internazionale.