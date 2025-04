Dichiarazione precompilata 2025: online i modelli, invio al via dal 15 maggio

(Teleborsa) - Le. Da oggi è possibile consultare i modelli 730 e Redditi già predisposti dall’con le informazioni in suo possesso o fornite da soggetti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Per questa stagione dichiarativa sono stati elaborati circa 1,3 miliardi di dati.Per visualizzare la propria dichiarazione, è sufficienteÈ possibile anche delegare un familiare o una persona di fiducia, tramite la funzione online dedicata, PEC o rivolgendosi a un ufficio dell’Agenzia. Tutte le istruzioni utili si trovano sul sito ufficiale e nella guida "L’Agenzia informa".A partire daChi utilizza il modello 730 potrà scegliere anche la versione semplificata, che non richiede la conoscenza tecnica di quadri e codici, come già fatto da oltre la metà degli utenti nel 2024.Il, mentre per il modello Redditi la scadenza è il 31 ottobre. Le regole per la campagna dichiarativa 2025 sono contenute nel provvedimento del direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, firmato lo scorso 23 aprile.