Banca Akros migliora negoziazione titoli in Best execution con adesione ad Apex-Equiduct

Banco BPM

(Teleborsa) -(Gruppo, il servizio di negoziazione titoli in Best execution gestito da Equiduct, la piattaforma paneuropea, segmento di mercato di Borse Berlin, che consente ai broker retail di ottenere le condizioni migliori nel trading di azioni e di ETF più liquidi e frammentati su 12 mercati che coprono 16 indici principali europei.Banca Akros, in qualità di aderente diretto ad Equiduct, può offrire ai propri clienti,, il servizio di Best Execution dinamica nei mercati europei raggiunti da Apex, aumentando notevolmente competitività, pricing e qualità del suo servizio, si legge in una nota."L'adesione al servizio Apex di Equiduct aumenta sensibilmente la nostra capacità di servire in best execution i clienti: sia in termini di tipologia di mercati raggiunti che in termini di rapidità e modalità di accesso ai medesimi - ha commentatodi Banca Akros - La collaborazione avviata con Equiduct aggiunge dunque un ulteriore elemento di valore alla nostra offerta complessiva per l'accesso ai mercati equity internazionali e conferma la capacità di Banca Akros di proporre servizi innovativi sia da un punto di vista di nuove soluzioni tecnologiche e funzionali sia attraverso partnership qualificate".