Risultati OPA Anima, Banco BPM: raggiunto l'89,949%. Piazza Meda valuta ogni opzione su restante quota

(Teleborsa) - Comunicati i risultati definitivi dell'offerta di Banco BPM Vita sulla totalità delle azioni, che ha portato il gruppo di piazza Meda a raggiungere complessivamente l'89,949% del capitale sociale di Anima.L'offerta, si legge in una nota, "è divenuta efficace e il corrispettivo sarà pagato l'11 aprile 2025".In base ai dati comunicati da Banca Akros, in qualità di intermediario incaricato, al termine del periodo di adesione, risultano portate in adesione all'Offerta complessive 221.067.954 azioni, pari al 67,976% del capitale sociale di Anima, per un controvalore complessivo di circa 1,547 miliardi.Tenuto conto della partecipazione già detenuta da- che agisce di concerto con l'offerente - nel capitale sociale di Anima (pari al 21,973%), alla data di pagamento del corrispettivo, l'offerente verrà a detenere complessive 292.527.616 Azioni, rappresentative dell'89,949% del capitale sociale di Anima.Poiché non si sono verificati i presupposti per l'esercizio dell'Obbligo di acquisto, l'offerente, "alla luce dei risultati definitivi dell'offerta e tenuto altresì conto dell'attuale pendenza dell'offerta pubblica di scambio sulle azioni Banco BPM promossa da UniCredit, si riserva di valutare in futuro ogni possibile iniziativa relativa alla residua quota di Anima".