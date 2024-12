Manovra, governo pone la fiducia che sarà votata domani

(Teleborsa) -, nonostante l'appello lanciato nei giorni scorsi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva ipotizzato una approvazione senza richiesta di fiducia. A annunciare la richiesta di fiducia alla Camera sul testo licenziato dalla Commissione con l'aggiunta di una errata corrige è stato il Ministro per i Rapporti con il Parlamento,"Faccio lemie personali e a nome del governo", ha affermato il, dopo che il dibattito in Aula era stato sospeso in mattinata a causa dell, il che aveva suscitatoda parte delle opposizioni. Ciriani ha spiegato che il dilatamento dei tempi è stato causato "stanchezza e incomprensioni" legate all'impegno richiesto per l'esame della Manovra, ma ha garantito "ilaffinché tutti ie perché questi episodi non si ripetano".Ilsi terràa partire dalle ore 11, dopo le dichiarazioni di voto, che prenderanno il via alle ore 9.30. E' quanto stabilità dalla conferenza di capigruppo. Dopo aver votato la fiducia, l'Aula voterà le tabelle del ddl di bilancio ed esaminerà gli ordini del giorno. A partire dalle 20, si passerà all'esame dellaprima approvata dal Consiglio dei Ministri, e poi alle dichiarazioni di voto finali. A, che passerà in seconda lettura al Senato.parlando della orma che prevede ilper chi è integralmente nel sistema contributivo, l'ha definita "coerente" e utile per migliorare il servizio ai cittadini.riguarda invece unal beneficio di unaridotta dal 24% al 20%, consentita alle imprese che investono e che creano occupazione ed alle imprese che accantonano a riserva l'80% degli utili e che destinano il 30% di questo ammontare e - si legge nella errata corroige - una quota "non inferiore al 24% degli utili d'esercizio in corso al 2023" ad investimenti per l'acquisto di beni strumentali nuovi e per un importo non inferiore ai 20.000 euro.