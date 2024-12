Manovra in Aula: giorni cruciali in attesa dell'approvazione

(Teleborsa) - Laaprendo una fase decisiva per il suo iter parlamentare. Tuttavia, il dibattito si è subito. La seduta, iniziata alle 8 del mattino, è stataun episodio che ha scatenato dure critiche da parte delle opposizioni. Deputati di partiti come, chiedendo un intervento del presidente della Camera per richiamare l'esecutivo alle sue responsabilità.Il, minimizzando le polemiche e sottolineando la legittimità delle proteste delle opposizioni: "Anch'io protestavo quando ero all’opposizione". Nonostante le critiche, la maggioranza conferma l, evitando possibilmente il ricorso alla fiducia. Tuttavia, l'ipotesi di un ritorno in commissione per ulteriori aggiustamenti tecnici non è esclusa, rallentando ulteriormente il percorso della legge.Le opposizioni, guidate dallacontestano la sostanza della manovra, definendolae mette a rischio la stabilità economica.simili sono state sollevate anche dai deputati delche hanno criticato l’assenza di visione strategica del governo.Sul fronte tecnico, ilha, come la norma che consente il pensionamento a 64 anni per chi è totalmente nel sistema contributivo, definendola coerente e utile per migliorare il servizio ai cittadini. Tuttavia, leSecondo il calendario parlamentare, il voto è previsto per venerdì mattina. Sempre venerdì, dalle 21, si terranno le dichiarazioni finali di voto e l'approvazione definitiva, con una possibile diretta televisiva sulla Rai. Se non si rispettassero i tempi,Non mancano tensioni anche all’interno della maggioranza., con i primi che non hanno partecipato alle votazioni di ieri, facendo emergere crepe nelle dinamiche di coalizione.L'esito dell'approvazione della manovra. La premiercercando un accordo con le opposizioni, ma il clima di forte scontro politico rende difficile prevedere sviluppi rapidi. La situazione rimane fluida, con l’attenzione rivolta alla capacità della maggioranza di tenere compatta la linea e rispettare i tempi stretti dell’approvazione.