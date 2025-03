Singapore lancia futures perpetui su Bitcoin e Real brasiliano

(Teleborsa) - La Borsa di Singapore ha deciso di ampliare la sua offerta riservata a investitori internazionali lanciando nuovi contratti derivati. Singapore Exchange (SGX) offrirà entro il secondo semestre del 2025 futures perpetui sul Bitcoin e sul real brasiliano.Esclusi dall’accesso a questi strumenti sono gli investitori al dettaglio.I futures su criptovalute consentono agli investitori di speculare sul prezzo entro una certa data e ora, mentre i perpetual futures non offrono alcuna data di scadenza.I prodotti su Bitcoin previsti da SGX sono in attesa di approvazione da parte dell'Autorità monetaria di Singapore (MAS).La borsa di Singapore, inoltre, sta collaborando con l'operatore di borsa brasiliano B3 per il lancio di contratti futures sul real nel corso dell'anno. Iniziativa volta ad aiutare gli investitori a gestire l'esposizione alla valuta durante le negoziazioni in Asia.