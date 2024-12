Terna, Standard Ethics alza il rating ESG

Terna

(Teleborsa) - Standard Ethics hadi, gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan,dal precedente "EE" con. Si tratta del settimo notch su nove (nella fascia "Very Strong") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che l'adozione deiconferma il contributo della società agli obbiettivi legati alla transizione, alla sicurezza energetica ed allo sviluppo digitale (twin transition), tenendo conto degli aspetti sociali ed occupazionali (just transition). Si assiste alla implementazione di progettualità verso obbiettivi ambientali (emissioni ed economia circolare) e sociali (diversità, supporto alla genitorialità e sicurezza sul lavoro). Le(Environmental, Social, Governance) adottate, la rendicontazione extra-finanziaria ed il sistema di gestione dei rischi ESG appaionoIlè a maggioranza indipendente e raggiunge la parità di genere. Intensa è l'attività di Terna per aumentare la quota deglilegati a principi di Sostenibilità.