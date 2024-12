Torri: RAI, F2i e MFE siglano MoU per eventuale aggregazione Rai Way e Ei Tower

MFE

RAI Way

(Teleborsa) -hanno sottoscritto unper l'avviorelativi ad una operazione dinel rispetto del DPCM del 22 maggio 2024, modificativo del DPCM del 17 febbraio 2022 (mantenimento quota RAI e quotazione Rai Way in caso di operaizoni straordinarie).Il MoU - sottolinea una nota -e precisa i(tra i quali, ildella combined entity nonché la realizzazione della Potenziale Operazione con modalità che consentano di beneficiare dell’, secondo quanto previsto dalla normativa rilevante in materia) e unaper la definizione dei termini della Potenziale Operazione entro la scadenza dell’esclusiva.La Potenziale Operazione resta soggetta, tra l’altro, allo svolgimento delle, alla negoziazione e sottoscrizione die all’approvazione da parte degli organi deliberativi delle parti coinvolte, nonché all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari.