ProSiebenSat1, fatturato stabile e EBITDA in calo del 39%

(Teleborsa) -, operatore satellitare tedesco partecipato dall'italiana, che ha lanciato anche un'OPA, hadell'anno con una 855 milioni di euro (-1%). L, attestandosi a 44 milioni di euro, a causa del calo dei ricavi nel settore pubblicitario televisivo, solo in parte compensati dalla crescita della piattaforma di streaming e dai ricavi da produzione e distribuzione. Il trimestre chiude con un(anno precedente 8 milioni di euro)."La situazione economica si conferma ancora difficile ed i ricavi pubblicitari sono attesi in diminuzione nella prima metà dell'anno", conferma il CFO, aggiungendo che "in questo contesto, i ricavi del nostro Gruppo e l'EBITDA rettificato stanno crescendo come previsto"., tenendo conto del deconsolidamento di Verivox:atteso a 3,85 miliardi di eur, aumento previsto dei ricavi pubblicitari del settore Entertainment di circa il 2%,a 520 milioni di euro per il 2025.