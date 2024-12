United Airlines annuncia il primo volo diretto di sempre tra Roma Fiumicino e Denver

(Teleborsa) -ha annunciato oggi l'introduzione del primo, a partire dal 2 maggio 2025 (soggetto ad approvazione governativa). United sarà la prima e unica compagnia aerea a operare un volo diretto tra Roma e Denver e offrirà oltre il 16% di posti a sedere in più da Roma durante il picco estivo del 2025, con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.La nuova tratta stagionale tra Roma e Denver si unisce alle rotte già esistenti di United dall'Italia agli Stati Uniti: connessioni giornaliere tutto l'anno da Roma e Milano a New York/Newark, quasi tutto l'anno da Roma a Washington Dulles, nonché voli stagionali da Roma a Chicago O'Hare e San Francisco, da Milano a Chicago O’Hare, da Venezia e Napoli a New York/Newark, che inizieranno tre settimane prima per l'estate 2025. La compagnia aerea sta inoltre lanciando nuove rotte stagionali da Venezia a Washington D.C., a partire dal 23 maggio 2025, e da Palermo a New York/Newark, a partire dal 22 maggio 2025. United opererà fino a 14 voli diretti al giorno dall'Italia agli Stati Uniti per l'estate 2025."Siamo entusiasti di annunciare il primo volo diretto tra Roma e Denver, espandendo ulteriormente il nostro network dall'Italia agli Stati Uniti", ha dichiarato. "Per l'estate 2025, i nostri clienti di Roma potranno godere di una scelta ancora più ampia di destinazioni oltre a poter beneficiare di facili connessioni attraverso i nostri hub a New York/Newark, Washington D.C., Chicago O'Hare, San Francisco e ora Denver verso oltre 180 destinazioni in tutte le Americhe.""Con l’inserimento del Colorado nella mappa degli stati USA direttamente serviti, nel 2025 Fiumicino avrà la programmazione più ampia di sempre per il Nord America – ha dichiarato– Il nuovo collegamento per Denver di United Airlines sarà il primo in assoluto ad essere operato sia da Roma che dall'Italia. Quello nordamericano è il primo mercato di lungo raggio per Roma che già quest’anno ha fatto registrare una crescita dei flussi passeggeri del 21% nel periodo gennaio-novembre, del 33% se comparata al 2019”.