United Airlines inaugura il primo volo diretto Roma–Denver

(Teleborsa) -ha inaugurato ilIl collegamento, operativo su base giornaliera durante la stagione estiva, rappresenta una novità assoluta:. Con questo nuovo volo, la compagnia aumenterà del 17% i posti disponibili da Roma verso gli Stati Uniti nel periodo di alta stagione estiva del 2025, arrivando a sette voli giornalieri.Il collegamento con Denverpartenze giornaliere tutto l’anno da Roma e Milano verso New York/Newark, voli annuali da Roma verso Washington Dulles e collegamenti stagionali da Roma verso Chicago O’Hare e San Francisco, da Milano verso Chicago, da Napoli verso New York/Newark e da Venezia verso New York/Newark. Quest’ultima rotta riprenderà con tre settimane di anticipo rispetto al 2024 e sarà attiva fino al 18 dicembre 2025, quasi due mesi in più rispetto all’anno precedente.A partire dal maggio 2025, United lancerà anche nuove rotte stagionali da Venezia a Washington D.C. (dal 23 maggio) e da Palermo a New York/Newark (dal 22 maggio), portando a 14 il numero totale di voli giornalieri tra Italia e Stati Uniti nell’estate 2025."Siamo entusiasti di espandere ulteriormente la nostra rete tra Italia e Stati Uniti, introducendo", ha dichiarato. "Questa nuova rotta amplia le possibilità di viaggio per i clienti italiani, garantendo connessioni agevoli verso oltre 180 destinazioni americane grazie ai nostri hub principali".ha sottolineato: ", un traguardo che conferma il ruolo strategico dell’aeroporto di Fiumicino nello sviluppo della connettività intercontinentale. Solo nel 2024, il traffico da e per il Nord America ha superato i 4,6 milioni di passeggeri".La nuova tratta Roma–Denver rientra nella più ampia espansione internazionale di United Airlines, che quest’estate. Tra queste, cinque nuovi voli in partenza da New York/Newark verso destinazioni uniche come Nuuk (Groenlandia), Bilbao (Spagna), Palermo (Italia), Madeira e Faro (Portogallo), oltre a tre nuove rotte da Washington D.C., tra cui il primo collegamento diretto verso Dakar (Senegal) e voli stagionali verso Nizza (Francia) e Venezia.United, la compagnia aerea cone leader nel numero di destinazioni internazionali servite tra le compagnie statunitensi, opererà nell’estate 2025Il volo Roma–Denver sarà effettuato con Boeing 787-9 Dreamliner da 257 posti, suddivisi tra 48 sedili-letto in, 21 posti in United Premium Plus e 188 in Economy, di cui 39 in Economy Plus. Iloffre comfort superiori, tra cui finestrini panoramici, cappelliere spaziose, illuminazione LED regolata per il ritmo circadiano, altitudine di cabina più bassa e maggiore qualità dell’aria.La classe Polaris propone un'esperienza premium con sedili completamente reclinabili, prodotti di alta gamma firmati Therabody e Saks Fifth Avenue, e pasti gourmet. United Premium Plus offre sedili più spaziosi e maggiori comodità, mentre Economy Plus garantisce spazio extra per le gambe e una posizione privilegiata per lo sbarco. Anche in classe Economy, i passeggeri usufruiscono di pasti, bevande e intrattenimento gratuiti.