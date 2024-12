USA, leading indicator ottobre +0,3%

(Teleborsa) - Torna a salire ad ottobre il superindice USA che sintetizza le condizioni economiche americane. Secondo quanto comunicato daldegli Stati Uniti, il(LEI) si attesta a quota 99,7 punti in crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente (-0,4%) e contro il -0,1% atteso dagli analisti.La componente che riguarda laè migliorata dello 0,1% a 113 punti, mentre la componente sulleè salita dello 0,3% a 118,8 punti.“Il LEI statunitense è aumentato a novembre per la prima volta da febbraio 2022”, ha affermato, Senior Manager, Business Cycle Indicators, al Conference Board. “Una ripresa dei permessi di costruzione, il continuo sostegno da parte delle azioni, il miglioramento delle ore medie lavorate nel settore manifatturiero e un minor numero di richieste di disoccupazione iniziali hanno rafforzato il LEI a novembre. Vale la pena notare che gli incrementi nei permessi di costruzioni non sono stati diffusi geograficamente o per tipologia di edificio; si sono concentrati soprattutto nel Nordest e nel Midwest, e su edifici con più di 5 unità abitative piuttosto che su abitazioni unifamiliari. Nel complesso, l’aumento del LEI è un segnale positivo per la futura attività economica negli Stati Uniti. Il Conference Board prevede attualmente che il PIL degli Stati Uniti si espanderà del 2,7% nel 2024, ma la crescita rallenterà al 2,0% nel 2025".