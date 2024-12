USA, PIL 3° trimestre rivisto al rialzo al +3,1%

(Teleborsa) - Confermata in aumento lanel. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Economic Analysis, che pubblica oggi i dati definitivi, il PIL americano è salito delsu base trimestrale, rispetto al +3% del trimestre precedente. Il dato è migliore della seconda stima, che indicava un +2,8%.Si è registrata una netta accelerazione della crescita dei, che segnano un +3,7% dal +2,8% registrato nel trimestre precedente. Lainvece ha frenato, in calo dello 0,4% dal +3,5% precedente.Il, una misura dell'inflazione, scende all'1,5%, mentre l'indice core registra un +2,2%.