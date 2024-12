ITA Airways, assemblea approva AuCap da 325 milioni di euro per ingresso Lufthansa

Deutsche Lufthansa

(Teleborsa) - L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti dihada offrire a, che dovrà essere sottoscritto dalla stessa entro il 15 gennaio 2025. Tale passaggio consentirà alla compagnia tedesca il suo ingresso in ITA Airways con unaL'Assemblea ha anche, che prevede una serie di prerogative e diritti tipici in operazioni straordinarie di tale tipologia destinati ai due azionisti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Lufthansa, in relazione alla gestione congiunta di ITA Airways.Il nuovo Statuto sociale diverrà efficace alla sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte di Lufthansa, a seguito del quale si svolgerà una riunione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di ITA Airways, nel corso della quale i due Azionisti procederanno alladella Compagnia, dando corso agli accordi stipulati a giugno 2023 e alla nuova governance della Compagnia."La conclusione di queste formalità segnerà l'e continentale, che vedrà ITA Airways integrarsi nel più grande gruppo europeo di trasporto aereo civile", viene sottolineato in una nota.