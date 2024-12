Simone, accordo per acquisto del 51% di Sa.Graf tramite cessione di azioni proprie

Simone

(Teleborsa) -, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha, già fornitrice del gruppo Simone di servizi di stampa. L'operazione ha la finalità di incrementare l'integrazione verticale del gruppo e migliorare i margini sulla produzione.Sa.Graf è una piccola realtà napoletana, specializzata in soluzioni tipografiche ed editoriali: tra i risultati riportati nel bilancio al 31/12/2023 si evidenziano unpari a 0,1 milioni di euro, a fronte di unpari a 0,5 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto previsto sostanzialmente in pareggio alla data del closing."Siamo felici di chiudere il primo anno da società quotata con un'operazione di acquisizione che è stata resa possibile proprio grazie all'ingresso nel mercato EGM - ha dichiarato l'- Con una partecipazione di controllo nella Sa.Graf S.r.l. consolidiamo il nostro rapporto con un fornitore strategico che da oggi entrerà a far parte del nostro gruppo. Questa operazione certifica ancora una volta la visione di lungo periodo di Simone, che prosegue nel suo percorso di crescita con una, portando innovazione e sviluppo sia per linee interne sia tramite operazioni di finanza straordinaria".Il closing dell'operazione è previsto entro il mese di maggio 2025 e ildetenute da Simone. Il prezzo per l'acquisto della partecipazione di maggioranza sarà determinato sulla base della formula (Media EBITDA Sa.Graf 2022-2023 x 4) x 51%.