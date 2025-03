Enel: CdA approva i conti 2024, convocata assemblea

Enel

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diapprova il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 che presenta risultati solidi grazie alla positivaevoluzione del business integrato in Iberia e nelle Americhe.Il dividendo complessivo proposto per l’esercizio 2024 è pari a 0,47 euro per azione, superiore di circa il 9% rispetto al dividendo distribuito nel 2023.L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Enel del 23 maggio 2024 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie della Società entro diciotto mesi a decorrere dalla delibera assembleare, nonché alla successiva disposizione delle azioni così acquistate senza limiti di tempo. In data 25 luglio 2024 il Consiglio di Amministrazione, in attuazione di tale autorizzazione, ha approvato l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, per un totale di 2.900.000 azioni ordinarie, equivalenti a circa lo 0,03% del capitale sociale di Enel.Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre convocato l’Assemblea degli azionisti per il prossimo 22 maggio 2025, in unica convocazione, per deliberare, tra gli altri, su bilancio 2024 e dividendo.