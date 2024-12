USA, JPMorgan, BofA e Wells Fargo citate in giudizio per diffusione frodi su Zelle

Bank of America

(Teleborsa) - Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti haper non aver protetto i consumatori dalle frodi diffuse sulla rete di pagamento peer-to-peer più ampiamente disponibile in America.Early Warning Services, che gestisce Zelle, insieme a tre delle sue banche proprietarie (), ha lanciato il suo network per, senza implementare però efficaci misure di salvaguardia per i consumatori.I clienti delle tre banche citate nella causa odierna hannoa causa di queste mancanze, si legge nella nota del CFPB, secondo cui centinaia di migliaia di consumatori hanno presentato denunce di frode e si sono visti negare in gran parte assistenza, con alcuni ai quali è stato chiesto di contattare direttamente i truffatori per recuperare i loro soldi. Anche Bank of America, JPMorgan Chase e Wells Fargo avrebbero omesso di indagare correttamente sui reclami o di fornire ai consumatori il rimborso legalmente richiesto per frodi ed errori."Le più grandi banche della nazione si sono sentite minacciate dalle app di pagamento concorrenti, quindi- ha affermato il direttore del CFPB, Rohit Chopra - Non riuscendo a mettere in atto le dovute misure di salvaguardia, Zelle è diventata una miniera d'oro per i truffatori, lasciando spesso le vittime a cavarsela da sole".Zelle consente trasferimenti di denaro elettronico quasi istantanei tramite indirizzi e-mail collegati o numeri di telefono cellulare basati negli Stati Uniti, noti come "". Gli utenti possono creare più token tra diverse banche e riassegnarli rapidamente tra gli istituti, una caratteristica che ha lasciato i consumatori vulnerabili a frodi.