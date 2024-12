BNP Paribas, firmato l'accordo per l'acquisizione di AXA Investment Managers

AXA

BNP Paribas

(Teleborsa) - Dopo aver avviato trattative esclusive il 1° agosto,. La firma segue il completamento della procedura di informazione e consultazione su questioni strategiche con gli organi rappresentativi dei dipendenti competenti dei gruppi"Questa firma segna une nella nostra partnership a lungo termine con AXA. In previsione del processo di closing, tutti i team stanno ora lavorando per accogliere i dipendenti e i clienti di AXA IM nel gruppo BNP Paribas Cardif", ha affermato, Presidente di BNP Paribas Cardif, Deputy COO di BNP Paribas.Come precedentemente comunicato, il prezzo concordato per l'acquisizione e la partnership a lungo termine è di, con la chiusura prevista per la metà del 2025 e un impatto previsto sul coefficiente CET1 del Gruppo BNP Paribas di 25 punti base, soggetto ad accordi con le autorità competenti.