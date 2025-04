BNP Paribas rivede target su ritorno del capitale e CET1 per acquisto AXA IM

BNP Paribas

(Teleborsa) -conferma l'interesse strategico e industriale dell'(AXA IM), mainvestito dopo l' aggiornamento delle linee guida della Banca centrale europea (BCE) sul trattamento per l'acquisizione di società di gestione patrimoniale e in particolare sul cosiddetto Danish compromise.L'operazione ha l'obiettivo diche consenta al gruppo francese di diventare il principale operatore europeo nella gestione del risparmio a lungo termine per assicuratori e fondi pensione. Questa piattaforma beneficerà della posizione di leadership di mercato di AXA IM e dell'esperienza del suo team specializzato in patrimoni privati, che favorirà un'ulteriore crescita sia presso gli investitori istituzionali che presso quelli retail.Qualora questa interpretazione della BCE venisse implementata, l'impatto previsto suldel Gruppo BNP Paribas si attesterebbe a circa -35 punti base (rispetto ai 25 punti base inizialmente previsti) e ildell'operazione sarebbe superiore al 14% nel terzo anno (in calo rispetto al 18% precedentemente previsto) e superiore al 20% nel quarto anno.BNP Paribas sottolinea che viene, annunciato a febbraio 2025 e già approvato dalla BCE. Più in generale, la politica di distribuzione del gruppo, sotto forma di dividendi e di remunerazione agli azionisti, rimane invariata. Le condizioni concordate dal Gruppo in merito al trattamento prudenziale da applicare a tale operazione saranno comunicate al closing, atteso a luglio 2025.