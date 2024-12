Erfo, KT&Partners incrementa fair value e conferma Add

Farmacosmo

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato il(aper azione da 1,47 euro, per un potenziale upside del 28%) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty.Dopo i risultati finanziari dei primi nove mesi 2024, gli analisti hanno. Mantengono idelle vendite FY24 a 6,2 milioni di euro e raggiungono i 9,3 milioni di euro entro FY27 (+13% CAGR23–27). Si prevede che la linea di business Diètnatural TPOC genererà la maggior parte di questi ricavi, mentre si prevede che la divisione medica registrerà la crescita più elevata nello stesso periodo.Per il FY24, si prevede che l'utile lordo sarà di 4,7 milioni di euro con un margine lordo del 72,3%, prevedendo l'effetto sinergico positivo derivante dall'internazionalizzazione della produzione di BodySano (Erfo France). Si prevede che l'arriverà a 1,6 milioni di euro in FY24, con un margine del 23,9%, che si prevede aumenterà al 26% entro FY27. In conclusione, prevedono che l'FY24 ammonterà a 0,6 milioni di euro, con una crescita del 9,6% CAGR23-27, raggiungendo 0,9 milioni di euro nel FY27. Infine, si prevede che la posizione dicrescerà gradualmente, raggiungendo 4 milioni di euro alla fine del periodo previsto.