Farmacosmo, ricavi primo trimestre scendono a 14 milioni di euro con cambio strategia

Farmacosmo

società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, ha comunicato che idelsono stati pari a 14 milioni di euro, in diminuzione del 20,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per la strategia del Gruppo volta a massimizzare i risultati dei propri sforzi focalizzati sulla redditività del canale Retail, a discapito dei volumi del business B2B.Al 31 marzo 2025 il(in diminuzione del 69,8% YoY) ha un peso sul fatturato di Gruppo pari all'11%, rispetto al 56% registrato alla data di quotazione e al 29% dello stesso periodo dell'anno precedente., la startup di telepsicologia per pazienti e aziende lanciata nell'estate del 2023, ha effettuato oltre 4mila terapie erogate nel solo 1Q25, in crescita di oltre il 65% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente generando ricavi per oltre 198mila Euro (+60% YoY) rispetto a 124mila Euro dello stesso periodo del 2024.