Giubileo, inaugurate Piazza Pia e prolungamento sottopasso Lungotevere

(Teleborsa) -a Roma la nuova area pedonale died il prolungamento del, con il taglio del nastro da parte del sindaco. Presenti anche i rappresentanti del governo e della Santa Sede e laLa Presidente Meloni ha voluto ricordare che l'opera rappresentain vista del Giubileo, per un valore di. "Un'opera - ha sottolineato - che "consente di raggiungere: da una parte, rendere il, dall'altra, restituire alla città un, capace di contenere fino a 150mila persone per gli eventi giubilari"."Sono risultati importanti, raggiunti in poco tempo e nel rispetto deiche una città antica e preziosa come Roma impone - ha proseguito la Premier - realizzati in unoe, che ha visto tutti i soggetti coinvolti lavorare con il massimo impegno". Meloni ha voluto specificatamente ringraziare, ipegnate nella realizzazione dell'opera, ma anche i progettisti, gli operai e tutte leche l'hanno fisicamente realizzata."Penso che questo si debba anche alfin dal suo insediamento", ha affermato Meloni, ricordando "abbiamo immediatamente istituito una cabina di regia a Palazzo Chigi, formata dal governo, da Roma Capitale, dalla Santa Sede, da tutti gli Enti pubblici e privati che erano coinvolti. Unche si presentavano"."Non lo voglio chiamare miracolo, ma lo si può definire un. Io penso che questo lo si possa definire il- ha proseguito - per ricordarci che in Italia le cose si possono fare bene e velocemente, che la, che sa farlo per i grandi eventi come il Giubileo, ma io penso che debba riuscire a farlo con lo stesso spirito anche nei piccoli obiettivi quotidiani che definiscono il benessere dei cittadini".. La Capitale accoglierà milioni di persone da ogni parte del mondo, una grande occasione di crescita, ma non è questa l'essenza del Giubileo. L'Anno Santo è prima di tutto, che ci consente di fare i conti con noi stessi, ha detto Meloni, aggiungendo "l'augurio che faccio a tutti noi per il 2025 è che tutti noi riusciamo a fare lo stesso cammino come comunità ed a mettere nello zaino solo quello che è veramente utile per andare più veloci, ma anche per riuscire a vedere quello che è essenziale".