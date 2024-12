Prosus acquisirà Despegar per 1,7 miliardi di dollari

Prosus

Despegar

(Teleborsa) -, multinazionale olandese e tra i maggiori investitori tecnologici al mondo, ha stipulato un, una delle principali agenzie di viaggi online (OTA) latinoamericane, per 19,50 dollari ad azione, pari a un premio del 33% sul prezzo di chiusura delle azioni al 20 dicembre 2024 e un premio del 34% sul VWAP (prezzo medio ponderato per volume) a 90 giorni di Despegar. La transazione proposta, dal valore di, è stata approvata dal board di Despegar, che ha raccomandato agli azionisti di Despegar di votare a favore della transazione proposta."Questa acquisizione è una chiara dimostrazione della nostra strategia per creare valore creando un ecosistema di alta qualità di attività complementari - ha detto- Despegar è un'azienda altamente redditizia, con una posizione di mercato interessante e un team dirigenziale esperto, il che la rende un'aggiunta naturale alla nostra presenza in America Latina".Fondata in Argentina nel 1999, l'azienda si è ampliata in tutta la regione prima di essere quotata alla Borsa di New York nel 2017. L'azienda gestisce oltre 9,5di transazioni all'anno, generando 5,3 miliardi di dollari di prenotazioni lorde, 706 milioni di dollari die fornendo un EBITDA riportato di 116 milioni di dollari in base ai suoi risultati dell'intero anno 2023.Attraverso questa acquisizione, Prosus prevede di crearetra Despegar e le altre attività regionali, come iFood, la principale piattaforma di consegna di cibo in America Latina con 60 milioni di clienti all'anno, e Sympla, un'importante piattaforma di eventi.