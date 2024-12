American Airlines sospende tutti i voli negli USA per problemi tecnici

American Airlines

(Teleborsa) -, compagnia aerea statunitense, haa causa di unnon specificato."Stiamo attualmenteAmerican Airlines - ha risposto su X a un viaggiatore che chiedeva informazioni - La tua sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, ti faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza"."Il nostro team sta attualmente lavorando per risolvere il problema - ha detto in un altro post -, ma stanno cercando di risolverlo nel più breve tempo possibile".La Federal Aviation Administration (), l'agenzia del Dipartimento dei Trasporti statunitense responsabile dell'aviazione civile, ha confermato in un avviso che il vettore ha messo a terra tutti i voli a livello nazionale.