Cina, rumors: verso emissione di bond speciali per 3 trilioni di yuan

(Teleborsa) - Lehanno concordato di emettere(circa 411 miliardi di dollari) il prossimo anno. Lo scrive Reuters, citando due fonti.Sarebbe la, mentre Pechino intensifica gli stimoli fiscali per rilanciare un'economia in difficoltà, e un forte aumento rispetto ai 1 trilione di yuan di quest'anno.I fondi raccolti dalle obbligazioni saranno utilizzati per, aggiornamenti delle attrezzature aziendali e investimenti in settori chiave della tecnologia e della produzione avanzata, secondo Reuters. Parte del ricavato sarà anche utilizzato per iniettare capitale in grandi banche statali.