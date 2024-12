UniCredit segnala settlement di derivato su azioni Banco BPM

UniCredit

Banco BPM

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito dell'attività ordinaria di intermediazione, hain data 24 dicembre 2024 (per effetto dell'esercizio di opzioni call stile Americano, scadenza 20 dicembre 2024, vendute prima del 25 novembre 2024) un'avente ad oggetto azioni ordinarie diSi tratta diad un prezzo unitario di 6,80 euro, per un totale di circa 5,85 milioni di euro.UniCredit ha dovuto segnalare il settlement del derivato (con la controparte che ha esercitato un'opzione call) in seguito all'annuncio dell'offerta pubblica di scambiosulle azioni di Banco BPM, comunicata lo scorso 25 novembre 2024.