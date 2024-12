USA, Walmart e Branch Messenger citate in giudizio per apertura illegale di conti deposito

Walmart

(Teleborsa) - Il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti ha, colosso statunitense della grande distribuzione organizzata, e Branch Messenger, società di pagamenti per la forza lavoro, per avere per aver ingannato i lavoratori, gli autisti dell'ultimo miglio del programma Spark Driver di Walmart, su come avrebbero potuto accedere ai loro guadagni.La causa del CFPB sostiene che Walmart e Branch hanno aperto conti Branch per Spark Drivers e Walmart ha poi depositato la paga dei conducenti su questi conti, senza il consenso dei conducenti. Walmart ha detto a Spark Drivers che dovevano utilizzare Branch per essere pagati e che avrebbero licenziato i lavoratori che non volevano utilizzare questi account. Walmart e Branch hanno anche ingannato i lavoratori riguardo alla disponibilità di accesso in giornata ai loro guadagni. Gli autisti dovevano seguire un processo complesso per accedere ai propri fondi e, quando alla fine lo facevano, dovevano affrontare ulteriori ritardi o commissioni se avevano bisogno di trasferire i soldi guadagnati su un conto di loro scelta. Ciò haper trasferire i loro guadagni su un conto di loro scelta."Walmart ha fatto false promesse, ha aperto conti illegalmente e ha approfittato di oltre un milione di fattorini - ha affermato il direttore del CFPB Rohit Chopra - Le aziende".Il CFPB sostiene inoltre che Branch si è impegnata in unadei consumatori, tra cui la mancata indagine su presunti errori, il mancato rispetto delle richieste di blocco dei pagamenti, la mancata conservazione dei registri necessari, la mancata fornitura di determinate informazioni e la richiesta illegale ai consumatori di rinunciare i loro diritti secondo la legge.Il CFPB sostiene che,Walmart e Branch Messenger hannodella CFPB, accusando l'agenzia di non aver concesso loro il tempo di fornire spiegazioni e di aver "affrettato" la presentazione della causa. "Non vediamo l'ora di difendere vigorosamente l'azienda davanti a un tribunale che, a differenza della CFPB, rispetti il giusto processo di legge", ha detto Walmart in un comunicato.