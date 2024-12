Lindbergh cede attività consegne notturne in Francia a TCS

Lindbergh

(Teleborsa) -comunica che la società controllatarelativo allerealizzate in Francia, multinazionale con oltre trent’anni di esperienza nelle soluzioni di logistica e trasporto. La cessione avrà efficacia, CEO del Gruppo Lindbergh, spiega che "la decisione di uscire dal mercato francese delle consegne notturne è stata una diretta e naturale conseguenza della strategia di crescita del Gruppo. L’entrata nel 2023 nel settore HVAC, nonchè le ottime prospettive di sviluppo della Business Unit Circular Economy emerse nel 2024, ci hanno indotto a concentrare le energie e le risorse su queste opportunità che riteniamo più promettenti. Mediante i proventi della cessione accelereremo il processo di aggregazione di nuove società target nel settore HVAC. In parallelo, continueremo a investire ed a far crescere anche il nostro business tradizionale nel mercato italiano, a vantaggio dei nostri clienti storici. Lindbergh France rimarrà nel perimetro e sarà il veicolo per lo sviluppo della Business Unit Circular Economy, in particolare in riferimento al progetto di rigenerazione dei materiali derivanti dalla gestione dei rifiuti per le aziende della moda e del lusso, basate perlopiù in Francia".Il ramo d’azienda ceduto, afferente alla controllata Lindbergh France, ha per oggetto le, come il ritiro dei rifiuti a bordo dei furgoni dei tecnici manutentori serviti. Il ramo di azienda, nel primo semestre 2024, ha generato ricavi per 5,2 milioni di euro con un EBITDA margin dell’1,7% e, al 31 dicembre 2023, ricavi per 10,7 milioni con un EBITDA margin dello 0,4%.