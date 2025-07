Lindbergh acquista Termotecnica Monzese per 1 milione di euro

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha siglato un, realtà con oltre 50 anni di storia operante nei territori della provincia di Monza e della Brianza.L'operazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di crescita per linee esterne di Lindbergh nel settore HVAC, rafforzando la sua presenza nei servizi di assistenza tecnica ed installazione. L'acquisizione assume inoltre unpoiché avviene in un'area - il nord della Lombardia - dove sono già attive le società Vergottini ed EPS, società facenti parte del Gruppo Lindbergh.Nell'ultimo triennio (2022-2024), Termotecnica Monzese ha registratoannuali medi per 1,909 milioni di euro edmedio di 214 migliaia di euro. Al 31/12/2024 l'azienda registrava una Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) di 531 migliaia di euro.L'operazione, il cui closing è previsto entro il 10/09/2025, ha un(oltre alla Posizione Finanziaria Netta, rettificata alla data del closing, stimata in 80.000 euro e comprensiva anche del TFR e di alcune poste residuali)."L'ingresso di Termotecnica Monzese nel nostro Gruppo rappresenta un tassello strategico nel percorso di consolidamento di Lindbergh nel settore - dichiara- La lunga esperienza e la riconosciuta affidabilità di Termotecnica Monzese ci permettono di rafforzare ulteriormente la nostra presenza sul territorio e di proseguire speditamente nel nostro percorso di crescita".