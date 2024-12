MAIRE, Nextchem si aggiudica in Canada contratti produzione urea

MAIRE,

(Teleborsa) -annuncia che(Sustainable Technology Solutions),, licenziataria della tecnologia per i fertilizzanti azotati, ha ottenuto dei contratti relativi alla suain Canada.Ilriguarda il process design package (PDP) e la licenza – quest’ultima soggetta alla decisione finale di investimento da parte del cliente – per un impianto integrato di produzione di urea e Diesel Exhaust Fluid (DEF), attualmente in fase di sviluppo da parte di Genesis Fertilizers, un consorzio di agricoltori, a Belle Plaine, Saskatchewan, in Canada.L'impianto avrà una(MTPD), con l'entrata in operatività prevista entro il 2029. Grazie anche ad un'unità di cattura e sequestro della CO2, sarà il primo impianto canadese di fertilizzanti azotati a basse emissioni di carbonio. Stamicarbon applicherà la sua tecnologia proprietaria di fusione Flash urea, parte del portafoglio NX STAMI Urea progettata per migliorare l'efficienza operativa e l'affidabilità, riducendo al minimo il consumo di vapore del processo.L'impianto includerà anche una sezione di produzione di DEF con una capacità di 1.500 MTPD. Il DEF, noto anche come AdBlue in Europa, è una soluzione di urea ad alta purezza al 32,5% in acqua deionizzata, sviluppata per ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) dai motori diesel. La configurazione di processo di Stamicarbon, parte del portafoglio NX STAMI Specialties, consente la produzione diretta di DEF conforme alla norma ISO 22241 a partire da una soluzione acquosa di urea da qualsiasi impianto, garantendo alta qualità e costi di produzione inferiori grazie all'eliminazione delle fasi di finitura e miscelazione.Ilriguarda lasostitutivo per Fort Saskatchewan Nitrogen Operations (FNO) di Nutrien ad Alberta, Canada. Con una progettazione all'avanguardia e competenze avanzate nei materiali, questa attrezzatura proprietaria è progettata per migliorare l'efficienza operativa, ridurre i tempi di fermo e garantire affidabilità a lungo termine., ha commentato: “Questi riconoscimenti sono un'ulteriore prova della nostra indiscussa leadership nella tecnologia dell'urea, in particolare in una regione strategica e competitiva come il Nord America”.