Borgosesia acquista il 49% di fattorie Santo Pietro

Borgosesia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana ed attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi, annunciaattualmente impegnata in un processo di ristrutturazione finanziaria, nonché di tutti i crediti verso questa vantati dai soci.L’operazione è stata conclusa da, quanto alla partecipazione, e, quanto ai crediti, dalla, compartodi cui il Gruppo detiene tutte le note Junior.Al lordo delle passività bancarie gravanti su FSP, l’operazione prevede un, oltre ad eventuali aggiustamenti di prezzo dovuti al verificarsi di determinate condizioni e nell’ambito della stessa è. da realizzarsi entro il 31 dicembre 2029.Borgosesia, anche frazionata, dell’intero complesso immobiliare e delle attività collegate di cui FSP è proprietaria, in linea con la propria missione: intervenire in situazioni da rigenerare, che richiedono specifiche competenze finanziarie e immobiliari, al fine di creare valore per tutti gli stakeholder.