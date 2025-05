MIT SIM, KT&Partners lima fair value e conferma Add

MIT SIM

Gruppo Soges

Portobello

Destination Italia

Borgosesia

(Teleborsa) - KT&Partners ha abbassato leggermente il(aper azione da 6,08 euro, per un potenziale upside del 203%) e confermato la) sul titolo, intermediario quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella prestazione dei servizi di investimento.Gli analisti ricordano che il 28 marzo 2025, MIT SIM ha annunciato i, dimostrando la. La società ha ampliato la propria base clienti Specialist a 70 mandati (in aumento rispetto ai 69 dell'esercizio 2023), consolidando la propria leadership nell'ambito dell'EGM (quota di mercato di circa il 33%) e ha aumentato i mandati EGA a 17 (in aumento rispetto ai 14 dell'esercizio precedente). In qualità di Global Coordinator, MIT SIM ha eseguito un'IPO () su EGM e altre tre operazioni sul mercato dei capitali (offerte azionarie secondarie per, emissione obbligazionaria per), generando 1,5 milioni di euro di commissioni lorde (+100,4% anno su anno). Il desk di trading ha registrato una performance particolarmente positiva, aumentando le commissioni lorde del +195,4% anno su anno a 1 milione di euro, raggiungendo una quota di mercato del 31% per valore di negoziazione su Euronext Growth Milano (30% nell'esercizio 2023).KT&Partners ha rivisto le previsioni per MIT SIM,a causa della sua significativa sovraperformance (1,5 milioni di euro rispetto a 1,2 milioni di euro stimati), ma mantenendo sostanzialmente invariate le proiezioni sulle commissioni lorde per le altre linee di business, nonostante la loro solida performance nell'esercizio 2024, anche rispetto alle stime, riflettendo una prospettiva cauta sul mercato EGM in un contesto di persistente incertezza.In dettaglio, per le commissioni lorde dell'esercizio 2025 prevede: i) 1,5 milioni di euro dall'area Specialist (rispetto a 1,4 milioni di euro precedentemente previsti); 1,2 milioni di euro di commissioni per il Global Coordinator (rispetto a 0,8 milioni di euro precedentemente previsti); 1,1 milioni di euro di commissioni EGA (rispetto a 1,0 milioni di euro precedentemente stimati); 1,0 milioni di euro dalla linea RTO (invariata). Nel complesso, prevede che leglobali per l'esercizio 2025 saranno pari a 4,8 milioni di euro e prevede che cresceranno a un CAGR24-28 del 6,2%, raggiungendo i 6,1 milioni di euro nell'esercizio 2028. Lepreviste per l'esercizio 2025 sono pari a 4,2 milioni di euro (anziché 3,9 milioni di euro). Per quanto riguarda l', prevede un utile netto di 0,4 milioni di euro con un margine dell'8,4%, in leggero aumento rispetto alla precedente stima di 0,3 milioni di euro con un margine netto del 7,4%; prevede un miglioramento del risultato netto con un CAGR 2024-2028 del 29,2%, raggiungendo un utile netto di 1 milione di euro nell'esercizio 2028 con un margine del 16%. Infine, prevede una(esclusi i titoli negoziabili) per l'esercizio 2025 di -1,5 milioni di euro (rispetto ai -1,6 milioni stimati in precedenza).