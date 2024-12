Inogen vola dopo ok FDA a SIMEOX 200 Airway Clearance Device

Inogen

Nasdaq 100

Inogen

Inogen

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 6,35%, dopo che la FDA ha approvato il dispositivo SIMEOX 200 Airway Clearance Device per il drenaggio bronchiale nei pazienti con malattie respiratorie croniche.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 9,31 USD. Supporto a 8,863. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 9,76.