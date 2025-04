Recordati, FDA approva estensione del farmaco Isturisa per trattamento ipercortisolemia

Recordati

(Teleborsa) -, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha annunciato che la Food and Drug Administration () statunitense haper il trattamento dell'ipercortisolemia endogena negli adulti con sindrome di Cushing che non possono essere sottoposti a intervento chirurgico o per i quali l'intervento chirurgico non ha avuto esito risolutivo. Questa approvazione amplia la precedente indicazione per il trattamento di pazienti con malattia di Cushing, un sottotipo della sindrome di Cushing.L'estensione dell'indicazione di ISTURISA è supportata da undi tale farmaco, che coinvolge oltre 350 pazienti."Siamo felici che, grazie all'ampliamento delle indicazioni di ISTURISA negli Stati Uniti per includere l'ipercortisolemia nei pazienti con sindrome di Cushing, questa importante esigenza ancora insoddisfatta possa ora essere affrontata con un'ulteriore opzione di trattamento", ha commentato, Executive Vice President del segmento Malattie Rare di Recordati."La sindrome di Cushing ha spesso un impatto estremamente grave sulle vite dei pazienti e delle loro famiglie - ha aggiunto - I livelli di cortisolo elevati tipici della sindrome di Cushing, se non adeguatamente controllati, possono essere associati a gravi complicanze quali diabete, osteoporosi, patologie cardiovascolari e maggiore rischio di infezioni. Ci conforta sapere che ora un maggior numero di pazienti potrà accedere ai benefici del trattamento con ISTURISA e, come suggeriscono i dati della previsione degli obiettivi di vendite (peak year sales) aggiornati di recente".