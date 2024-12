TXT perfeziona l’acquisto dell’84,1% del capitale di Webgenesys

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, società quotata presso il Segmento STAR, informa che in data odierna, a seguito dell’avveramento delle di tutte le condizioni previste dal contratto e in linea con le tempistiche precedentemente comunicate,i cui risultati saranno consolidati a partire dal 1° gennaio 2025 all’interno della sua divisione Software Engineering.L’offerta digitale di Webgenesys - ricorda TXT - è basata su servizi specializzati su infrastrutture IT, Datacenter, e ambienti Cloud, oltre che su servizi di sviluppi basati su soluzioni e tecnologie innovative quali Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Blockchain, e su servizi di system integration per sistemi ICT, applicativi e infrastrutture complessi che posizionano la società come digital enabler e di motore di innovazione digitale principalmente per le Pubbliche Amministrazioni. Nel corso degli ultimi anni(CAGR ricavi 2019-2023 pari al +33%) grazie al suo posizionamento da Digital Enabler per laPA in un contesto favorito dalla forte e crescente domanda di servizi digitali per la transizione del settore di riferimento, che ha portato Webgenesys all’il cui valore residuo per il periodo 2025-2028, incluso backlog ordini già ricevuti, ammonta aprincipalmente nel contesto della Pubblica Amministrazione Locale, Centrale, e Sanità.Il backlog di gare pubbliche vinte consolidato dal Gruppo TXT con l’acquisizione di Webgenesys si somma agliper il periodo 2025-2028 nel contesto della digitalizzazione del Public Sector, rendendo il Gruppo TXT uno dei futuri protagonisti del mercato di riferimento grazie agli oltre € 350 milioni di gare pubbliche vinte e backlog da svolgersi nel periodo 2025-2028.Le più recenti previsioni sui risultati Webgenesys attesimostranorispetto al 2023.atteso per il 2024 è, con EBITDA margin pari a circa il 24%, in aumento di circa 2 p.p. rispetto ai precedenti forecast per l’esercizio in corso.